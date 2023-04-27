Муромская прокуратура требует привести в порядок мемориал погибшим при защите Отечества Речь идёт...

Муромская прокуратура требует привести в порядок мемориал погибшим при защите ОтечестваРечь идёт про мемориал, установленный в деревне Степаньково на месте гибели (12 июня 1943 года) экипажа 392-го ночного бомбардировочного авиаполка (при столкновении двух самолетов У-2).Как выяснилось, памятник находится в крайне неудовлетворительном состоянии: у основания сооружения есть разрушение плиточного покрытия, сколы и трещины. Наблюдается отслоение краски, а также штукатурного покрытия. Требуется окрашивание.«Указанные обстоятельства не соответствуют достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне...» - отмечает пресс-служба региональной прокуратура.Главе администрации Борисоглебского сельского поселения было внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к восстановлению мемориального сооружения.Фото-иллюстрация: pxfuel.com