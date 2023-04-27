В целом на борьбу с мусором вышло 25 тысяч владимирцев. По данным на 22 апреля, с улиц города вывезли 400 тонн мусора.

22 апреля во Владимире прошёл городской субботник. На улицах было много простых жителей, которые вышли на борьбу с мусором.- Интересно, а первые лица города участвовали в уборке?, - поинтересовалась жительница Владимира Г. Матюхина.Как сообщает пресс-служба администрации Владимира, на субботнике глава города Дмитрий Наумов возглавил группу своих заместителей. Он наводил порядок вместе с Денисом Егоровым, Еленой Запрудновой и Глебом Серёгиным. Бригада под руководством мэра трудилась на захламлённом склоне в районе Никольской церкви на Спасском холме. Кроме того, глава Владимира проверил готовность техники к оперативному вывозу мусора. Собранный уличный мусор должен быть отправлен на свалку в течение двух дней, а не стоять в мешках, как бывало раньше, всю неделю, разле­таясь по ветру.В целом на борьбу с мусором вышло 25 тысяч владимирцев. По данным на 22 апреля, с улиц города вывезли 400 тонн мусора.