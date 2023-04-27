Оказалось, что блогерша тоже задолжала государству.

Оказалось, что блогерша тоже задолжала государству.Недавно в стране разгорелся громкий скандал вокруг семьи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Выяснилось, что Валерия и ее муж Артем не выплатили государству 300 миллионов налогов. Кроме того, их обвинили в отмывании 130 миллионов рублей. А теперь по стопам коллеги пошла и "Королева марафонов" Елена Блиновская.Еще вчера исполнительница желаний подписчиков выступала на бизнес-форуме в столицу, а уже сегодня в ее доме проходят обыски. Судя по всему, это никак не входило в планы блогерши. Сегодня ее задержали при попытке покинуть страну. Елена пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Наготове у нее были билеты для вылета в другую страну.По данным следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей. На нее заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.Материал дополняется.