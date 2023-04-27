Легкие способы приготовления нежного и вкусного шашлыка

Легкие способы приготовления нежного и вкусного шашлыкаМайские праздники – идеальная пора для вылазок на природу и дружных посиделок у костра. Для большинства людей главным атрибутом этих коротких, но таких долгожданных каникул, являются шашлыки. Готовим мангалы, достаем шампуры и выбираем лучший рецепт маринада для самого вкусного мяса!На кефиреИнгредиенты:кефир – 1700 мл;репчатый лук – 1700 г;хмели сунели – 1,5 ст.л;соль и перец – по вкусу.Приготовление:Лук мелко нарежьте и слегка разомните в миске до образования сока. Добавьте приправу, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите к луку и специям мясо, снова перемешайте, а затем добавьте кефир. Чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накройте миску крышкой и хорошо потрясите. Мясо с маринадом оставить в холодильнике на 4-6 часов.На пивеИнгредиенты:пиво – 750 мл;репчатый лук – 500 г;чеснок – 3 зубчика;молотый кориандр – 2 ч.л;паприка – 2 ч.л;соль и перец – по вкусу.Приготовление:Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте, залейте пивом и оставьте в холодильнике на несколько часов.На соевом соусе с медомИнгредиенты:соевый соус – 200 мл;чеснок – 5 зубчиков;мед – 2 ст.л;растительное масло – 30 мл;молотый кориандр – 1 ч.л;тмин – 1/2 ч.л;соль – 2 ч.л;перец черный молотый – 1/2 ч.л.Приготовление:Смешать соевый соус, мед и масло до однородной массы. Добавить давленый чеснок и специи, перемешать. Добавить маринад в мясо и оставить на 1,5 часа. Лучше всего такой маринад подойдет для свинины или курицы.