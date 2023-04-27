Смотрите Вести в 14.30: Приставы вышли на большую дорогу.
Рекордный улов.
При покупке корма для...
Смотрите "Вести" в 14.30: Приставы вышли на большую дорогу.
Рекордный улов.
При покупке корма для собак, марихуана в подарок. В Александровском районе оперативники задержали двух наркоторговцев- оптовиков.
Время платить по долгам.
Автомобилистов-должников ловили в Александровском районе. Сколько злостных неплательщиков коммуналки попались "Дорожному приставу"?
Самостоятельная жизнь.
И мастерская для людей с ограниченными возможностями открылась в областном центре. Как будет проходить их обучение?