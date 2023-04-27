Смотрите Вести в 9 утра: Чуму учат в вузовской Школе фермера. Врёшь, не уйдёшь! В...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Чуму учат в вузовской "Школе фермера".Врёшь, не уйдёшь!В Александровском районе прошёл дорожный рейд по выявлению злостных неплательщиков. Как ловят должников?Особенная мастерская.Во Владимире открылась мастерская для особенных детей. Она поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.Фермерское дело.И в ВлГУ вновь открылась "Школа фермера". По каким дисциплинам там проводят обучение?