Смотрите Вести в 9 утра: Чуму учат в вузовской Школе фермера.
Врёшь, не уйдёшь!
В...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Чуму учат в вузовской "Школе фермера".
Врёшь, не уйдёшь!
В Александровском районе прошёл дорожный рейд по выявлению злостных неплательщиков. Как ловят должников?
Особенная мастерская.
Во Владимире открылась мастерская для особенных детей. Она поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.
Фермерское дело.
И в ВлГУ вновь открылась "Школа фермера". По каким дисциплинам там проводят обучение?