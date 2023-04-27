Товар найден при помощи рентген-установки в ходе досмотра вещей гражданки из Туркменистана.

Сотрудники Владимирской таможни обнаружили насвай внутри мягкой игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Товар найден при помощи рентген-установки в ходе досмотра вещей гражданки из Туркменистана. В игрушечном медведе находились пакетики с неизвестным веществом.Экспертиза показала отсутствие наркотиков. Однако женщина не указала в декларации медведя, в котором нашли насвай. За сокрытие товаров от контроля гостья из Азии заплатит штраф.