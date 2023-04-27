Сотрудники Владимирской таможни обнаружили в мягкой игрушке насвай и алкоголь. Гостья из...

Сотрудники Владимирской таможни обнаружили в мягкой игрушке насвай и алкоголь.Гостья из Туркменистана не смогла пройти рентген-установку. В её игрушечном медведе находились маленькие пакеты с однородной массой серо-зелёного цвета, а также пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью.Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.Переезжающая на новое место жительства - гражданка Туркмении подала декларацию, в которой указала домашние вещи - 32 позиции. Подозрительные товары в списке отсутствовали. Так и были обнаружены «находки».Экспертиза показала, как пояснила пресс-служба, что в жидкости и массе серо-зелёного цвета не обнаружено наркотических и психотропных веществ, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. В бутылке была спиртосодержащая жидкость, а в пакетиках – некурительная табачная смесь (насвай).Во время досмотра обнаружены и сокрытые вложения в двух термосах - «куски коричневой пластичной массы». Они направлены на экспертизу.В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ («сокрытие от таможенного контроля товаров»), которая предусматривает штраф и конфискацию.Фото: официальный сайт Центрального таможенного управления