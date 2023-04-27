Совет народных депутатов Киржача отклонил протест прокурора об отстранении Надежды Скороспеловой от...

Совет народных депутатов Киржача отклонил протест прокурора об отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы города.На заседании горсовета в Киржаче 26 апреля 2023 года был отклонён протест исполняющего обязанности прокурора Киржачского района об отстранении от должности главы городской администрации Надежды Скороспеловой.Напомним, что на главу города было заведено уголовное дело. Скороспелову Надежду Владимировну обвинили в коррупции.Как известно, 22 марта прошло закрытое заседание горсовета. Позже выяснилось, что оно было созвано с нарушением регламента.По поводу закрытого заседания в протесте прокуратуры ничего не упоминается. Но заявляется, что распоряжение главы города-председателя горсовета Валентина Тюленева о созыве внеочередного заседания является недействительным, так как к распоряжению не был приложен проект решения по прокурорской информации. Исходя из этого, решение городского совета подлежит отмене.Возможны разные варианты исхода данной ситуации. Руководитель надзорного ведомства может обратиться в суд с требованиями или обязать горсовет вернуться к рассмотрению вопроса об удалении Скороспеловой в отставку, или обязать депутатов расторгнуть со Скороспеловой контракт.В итоге судебное разбирательство может затянуться на долгое время.