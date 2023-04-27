«Владимирский провал». Именно так уже успели окрестить ситуацию с состоянием самого центра города. В том числе речь идет о смотровой площадке в парке имени Пушкина. Обтянутый стяжками

«Владимирский провал». Именно так уже успели окрестить ситуацию с состоянием самого центра города. В том числе речь идет о смотровой площадке в парке имени Пушкина. Обтянутый стяжками памятник крестителям Владимирской земли, просевшая неподалеку плитка и обвалившийся грунт на склонах. Таким сейчас предстает туристический центр города. Один из владимирских гидов уже не водит сюда туристов. Чтобы