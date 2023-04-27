Проект реконструкции улицы Девической во Владимире стремительно вырвался на первое место в онлайн-голосовании за территорию, которая будет благоустроена в 2024 году. По состоянию на утро 27

Проект реконструкции улицы Девической во Владимире стремительно вырвался на первое место в онлайн-голосовании за территорию, которая будет благоустроена в 2024 году. По состоянию на утро 27 апреля первое место набрало 2 661 голос, а сквер в Юрьевце на улице Всесвятской, еще недавно лидировавший с отставанием в 500 голосов – 2 598 кликов. Жители Юрьевца рискуют