Во Владимирской области полицейские по подозрению в распространении конопли в крупном размере задержали двух мужчин, один из которых при виде силовиков пытался сжечь свой дом, где

Во Владимирской области полицейские по подозрению в распространении конопли в крупном размере задержали двух мужчин, один из которых при виде силовиков пытался сжечь свой дом, где выращивал «травку». В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что полицейские остановили в Александрове машину 39-летнего москвича. В его багажнике нашли упаковку собачьего корма, внутри которого были высушенные растения. Сотрудники органов