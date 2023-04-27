В городе Вязники вынесен приговор мужчине, который после ссоры с девушкой, сообщил о готовящемся...

В городе Вязники вынесен приговор мужчине, который после ссоры с девушкой, сообщил о готовящемся взрыве.В конце августа прошлого года мужчина, поссорившись со своей женщиной, решил «запить» горе алкоголем. И через какое-то время, находясь в неадекватном состоянии, он позвонил на оперативную линию «02» ОМВД России по Вязниковскому району и сообщил о готовящемся взрыве здания полиции.Как выяснилось позже — это было ложное сообщение.21 апреля 2023 года суд признал мужчину (уроженца города Москвы) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений»). Ему назначено наказание - ограничение свободы на 1 год («с установлением ряда ограничений»).Фото: pxfuel.com