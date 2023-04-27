Завершить проект планируется в 2027 году.

Завершить проект планируется в 2027 году.В районе деревни Мякинино в Красногорске будет построен крупный микрорайон из четырнадцати корпусов высотой. Всего на участке площадью почти 21 га появится 128,4 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также социальная инфраструктура и коммерческие площади.Реализацией микрорайона, получившего название "Квартал Строгино", займется группа "Самолет". Объем инвестиций оценивается в 41 млрд рублей. Строительные работы будут вестись в три этапа, сдача последних корпусов намечена на 2027 год.В состав микрорайона войдет два детсада на 425 малышей, школа на 1100 учеников, многоуровневый паркинг, торговый центр, поликлиника, отделение почты.От ЖК можно пешком дойти до метро "Строгино". В перспективе поблизости появится станция "Липовая роща". По соседству с будущим микрорайоном реализуется еще один проект застройщика – апарт-комплекс , состоящий из двух десятков корпусов высотой до 35 этажей и объектов инфраструктуры.В настоящее время на первичном рынке Красногорского района представлено 12 новостроек. Средняя стоимость "квадрата" в данной локации составляет 186 тыс. рублей, лота – 8,5 млн рублей.