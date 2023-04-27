Гостей ждут аттракционы, мастер-классы, спортивные занятия и маркет с продукцией локальных брендов.

Гостей ждут аттракционы, мастер-классы, спортивные занятия и маркет с продукцией локальных брендов.Фестиваль пройдет на территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты" с 27 по 29 апреля. Площадка будет работать с 11 утра до 20 часов вечера. Вход свободный.Территорию фестиваля поделили на тематические зоны: "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная спорта", "Вселенная четвероногих друзей".На площадке "Вселенная спорта" можно научиться кататься на скейтборде вместе с профессиональными инструкторами. "Вселенная развлечений" предложит посетителям окунуться в мир виртуальной реальности.Гостей "Вселенной детства" ждут творческие мастер-классы и игровая площадка. На площадке "Вселенная четвероногих друзей" гости увидят выступления кинологов с собаками.В этом году площадки фестиваля "Пасхальный дар" 450 тысяч человек. В столице открылось 25 площадок, где прошли выступления творческих коллективов.