Реконструкцию путепровода доверили компании «АКМАСТРОЙ». Фирме внесено представление.

В Муромском районе до сих пор не начали ремонтировать мост через реку Илевна. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.На днях прокуроры выехали на место. Реконструкцию путепровода доверили компании «АКМАСТРОЙ». К 30 марта подрядчик обязан был разместить вблизи объекта временные здания и сооружения, обустроить временный объезд, завезти арматуру и сваи. На дворе конец апреля, но на территории ещё конь не валялся. Фирме внесено представление.Ремонт переправы находится на контроле надзорного ведомства.