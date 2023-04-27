В празднование юбилея Суздаля будут привлекать вложения частного бизнеса. Исторические города — в...

В празднование юбилея Суздаля будут привлекать вложения частного бизнеса.Исторические города — в поисках баланса. В Суздале, в туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад» состоялось выездное заседание правления Российского союза строителей, в котором также приняли участие промышленники и предприниматели. Какие проблемы остаются нерешенными в преддверии масштабного юбилея Суздаля? Подробности далее.Они уже прошли подготовку к большим юбилеям и готовы рассказать о «подводных камнях». На встрече в Суздале — строители-профессионалы, преобразившие перед круглыми датами Москву и Санкт-Петербург.Владимир Яковлев, Президент Российского Союза строителей:- На первых этапах кажется, что это очень такой бюджетный, затратный механизм, а на самом деле, когда благоустраиваются улицы, появляются пешеходные зоны, ремонтируются дворики, фонтанчики появляются — это во многом начинает привлекать внимание бизнеса.Нередко ремонту исторических городов препятствует даже не отсутствие средств, а закон. Об охране культурного наследия. Проекты, экспертизы и работы на таких объектах обходятся бюджету гораздо дороже. А частные инвестиции туда привлечь непросто — мало выгоды. При этом, сегодня сделать исторические центры не просто интересными для туристов, но и по-современному комфортными для местных жителей — одна из центральных задач.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы в этом процессе и находимся. У нас и Суздаль, и Муром, и Юрьев-Польский получают такие гранты, поддержку на благоустройство общественных территорий. Но, конечно, нужно использовать не только федеральные средства и средства регионального бюджета. Но, конечно, чтобы и частный бизнес вкладывался в развитие прилегающих территорий, дворовых территорий, общественных пространств.Соответственно, подчеркнул губернатор Александр Авдеев, привлекать инвестора нужно мерами поддержки. Результатом обмена опытом должно стать совершенствование законодательства и, в преддверии тысячелетия Суздаля, грамотное применение проверенных методов преображения на нашей территории.Татьяна Тарасова, директор некоммерческой организации «Центр компетенций» Владимирской области:- Которые уже можно будет в отдельное время на местах разработать, скорректировать что-то, но самое главное — вектор направления задан.Туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад», принимающий заседание, как раз местный пример преображения территории в самом центре древнего Суздаля в гармоничное и красивое пространство, привлекающее туристов со всей страны.Совсем скоро весь город Суздаль вступит в последний предъюбилейный ремонтный сезон. А предстоит еще очень много — идет ремонт моста, впереди замена коммуникаций, преображение общественных пространств, фасадов, дорог и тротуаров. На все это выделено более 2 миллиардов рублей.Кристина Иванова, Вести «Владимир».