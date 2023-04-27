По данным сервиса «Яндекс. Карты», длина затора составляет от 10 до 15 км.

Во Владимирской области из-за ремонта М-7 образовались многокилометровые пробки. Сейчас федеральная трасса стоит от Новых Омутищ до деревни Киржач в обе стороны.По данным сервиса «Яндекс. Карты», 27 апреля длина затора составляет от 10 до 15 км. Пробки появились сразу же после начала работ. Перед майскими праздниками ситуация ухудшилась. В Покрове ввели ограничения скорости до 40 километров в час. Проезд организован по одной полосе в каждую сторону, что спровоцировало транспортный коллапс.Дорожники автомобилистам объезжать участок через Ставрово – Кольчугино – Киржач – Александров – Верхние Дворики. Администрация Петушинского района организовать альтернативные пути по другим маршрутам. Однако, видимо, дальше разговоров дело не дошло, либо водителей не проинформировали.Добавим, что в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» планируют завершить асфальтирование автомагистрали в июне.