В Вязниковском районе 25 апреля обнаружили останки самки лося. В результате ветеринарного исследования выяснилось, что лосиха была беременна двумя детенышами, которые со дня на день должны

В Вязниковском районе 25 апреля обнаружили останки самки лося. В результате ветеринарного исследования выяснилось, что лосиха была беременна двумя детенышами, которые со дня на день должны были родиться. Стоит отметить, что в период с апреля по май любая охота на этих животных запрещена. В Госохотинспекции Владимирской области сообщили, что уже обратились в полицию. Возбуждено уголовное