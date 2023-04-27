Один аккаунт WhatsApp теперь можно использовать на пяти разных смартфонах одновременно.

Разработчики WhatsApp сделали общедоступной возможность одновременного входа в один аккаунт мессенджера с нескольких разных устройств, которая ранее была открыта только для пользователей бета-версии сервиса. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге WhatsApp.Отмечается, что теперь в один аккаунт WhatsApp можно войти на одном основном устройстве и четырех дополнительных. При этом на всех устройствах будет синхронизирована история переписки, а также активировано сквозное шифрование. Дополнительные устройства отличаются от основного тем, что в них сессии будут завершаться автоматически, если пользователь долго к ним не обращался.Издание WABetaInfo отмечает, что изначально данная функция еще несколько недель назад появилась в бета-версии мессенджера.Для повторного входа в один аккаунт нужно камерой дополнительного устройства отсканировать специальный QR-код, открытый на экране основного смартфона. Похожая система авторизации работает и в веб-версии WhatsApp.Новая функция стала одновременно доступна как в версии мессенджера для iOS, так и в версии для Android. Для ее использования нужно зайти в App Store или Google Play и скачать из маркетплейса обновление WhatsApp.