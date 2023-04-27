В Юрьев-Польском подрядчик плохо выполнил работу по благоустройству сквера на ул. Владимирской. Этот проект обошелся администрации города более чем в 2,3 млн рублей. По контракту необходимо

В Юрьев-Польском подрядчик плохо выполнил работу по благоустройству сквера на ул. Владимирской. Этот проект обошелся администрации города более чем в 2,3 млн рублей. По контракту необходимо было установить скамейки, уложить пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Во время прокурорской проверки были выявлены следующие нарушения: нарушение целостности тротуарной плитки, ее выдавливание по середине и краям пешеходной дорожки.