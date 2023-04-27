Вдова художника Бориса Французова рассказала, как можно увидеть цвет в его черно-белых...

Вдова художника Бориса Французова рассказала, как можно увидеть цвет в его черно-белых работах.Выставка, посвященная 30-летию памяти выдающегося русского графика Бориса Французова продолжает работу во владимирских палатах. Свет, который везде - так звучит её символичное название.Что для Французова был свет? Как в его черно-белых офортах можно увидеть цвет? Об этом "Вестям" рассказала Юлия Французова, вдова художника и руководитель фонда его имени.