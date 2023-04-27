Во Владимире задержали мужчину, который продавал шпионское оборудование в нарушение законодательства. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, предприниматель сбыл

Во Владимире задержали мужчину, который продавал шпионское оборудование в нарушение законодательства. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, предприниматель сбыл представившемуся покупателем сотруднику ведомства видеокамеры, закамуфлированные под имитатор (муляж) датчика движения. Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках