Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному...

Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному ориентированиюЗолото, серебро и бронзу завоевали владимирские спортсмены на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному ориентированию.Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.Соревнования проходили в Воронеже 3 дня и включали 3 дисциплины: кросс – классика, кросс - многодневный (сумма 1 и 2 соревновательных дней), кросс - классика - общий старт."Во всех группах состав участников подобрался серьезный, в том числе члены сборных команд России по спортивному ориентированию. Это обеспечило высокий уровень результатов и накал спортивной борьбы", - говорят представители региональной федерации спортивного ориентирования.В первенстве:Егор Федин - золото и серебро;Герман Кобелев - золото и бронза;Полина Морозова - серебро;Анна Большева - бронзаВ чемпионате:Олеся Гладилкина - бронзаФото pxfuel.com