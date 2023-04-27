Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному...
Владимирские спортсмены завоевали 7 медалей на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному ориентированию
Золото, серебро и бронзу завоевали владимирские спортсмены на Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному ориентированию.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.
Соревнования проходили в Воронеже 3 дня и включали 3 дисциплины: кросс – классика, кросс - многодневный (сумма 1 и 2 соревновательных дней), кросс - классика - общий старт.
"Во всех группах состав участников подобрался серьезный, в том числе члены сборных команд России по спортивному ориентированию. Это обеспечило высокий уровень результатов и накал спортивной борьбы", - говорят представители региональной федерации спортивного ориентирования.
В первенстве:
Егор Федин - золото и серебро;
Герман Кобелев - золото и бронза;
Полина Морозова - серебро;
Анна Большева - бронза
В чемпионате:
Олеся Гладилкина - бронза
Фото pxfuel.com