Владимирские таможенники задержали девушку, у которой в мягкой игрушке с помощью рентгена обнаружили насвай. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Гражданка переезжала на новое

Владимирские таможенники задержали девушку, у которой в мягкой игрушке с помощью рентгена обнаружили насвай. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Гражданка переезжала на новое место жительства. Для этого ей было необходимо пройти таможенный пост. Девушка подала декларацию, в которой были указаны 32 позиции. Однако с помощью рентгена таможенники нашли в плюшевом медведе пакетик с некурительной