В первую очередь медучпеждение оснастили по двум наиболее сложным направлениям: анестезиология-реаниматология и неонатология.

В прошлом году Владимирская областная детская клиническая больница получила 180 единиц оборудования, которые обошлись бюджету в 260 млн рублей. Об этом рассказали в региональном минздраве.В первую очередь медучпеждение оснастили по двум наиболее сложным направлениям: анестезиология-реаниматология и неонатология. За последние полтора года Перинатальный центр получил медтехнику для отделения реанимации новорождённых.В числе прочего в ОДКБ поступили: наркозно-дыхательные аппараты, инкубаторы, реанимобиль, аппараты ИВЛ, рентгеновский диагностический комплекс, портативный аппарат УЗИ, а также оборудование для хирургии.