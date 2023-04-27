Специалисты «Владимирводоканала» закончили тестирование всех городских фонтанов и с завтрашнего дня (28 апреля) они начнут работать в автоматическом режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты «Владимирводоканала» закончили тестирование всех городских фонтанов и с завтрашнего дня (28 апреля) они начнут работать в автоматическом режиме, сообщили в пресс-службе мэрии. Муниципальная компания занимается обслуживанием 12 городских фонтанов: — цветомузыкальный фонтан на Театральной площади; — в сквере «Липки»; — в Молодежном сквере; — у д. № 1 по ул. Луначарского; — у д.