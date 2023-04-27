Во Владимире минувшей ночью полыхала котельная.
Пожар произошёл на улице Фестивальной (у дома №74...
Во Владимире минувшей ночью полыхала котельная.
Пожар произошёл на улице Фестивальной (у дома №74 «А»). В Главное управление МЧС России по Владимирской области позвонили (26 апреля) в 22:15.
Пресс-служба сообщает, что сообщение о пожаре было поздним, поэтому на момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение металлического строения котельной по всей площади.
Пожарные ликвидировали огонь на 18 кв. м. Отмечается, что сгорела внутренняя отделка и всё оборудование.
Информации о погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС России по Владимирской области отмечает, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 9 человек.
Причина пожара устанавливается.
Напоминаем, что в случае пожара следует оперативно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области