Во Владимире минувшей ночью полыхала котельная. Пожар произошёл на улице Фестивальной (у дома №74...

Во Владимире минувшей ночью полыхала котельная.Пожар произошёл на улице Фестивальной (у дома №74 «А»). В Главное управление МЧС России по Владимирской области позвонили (26 апреля) в 22:15.Пресс-служба сообщает, что сообщение о пожаре было поздним, поэтому на момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение металлического строения котельной по всей площади.Пожарные ликвидировали огонь на 18 кв. м. Отмечается, что сгорела внутренняя отделка и всё оборудование.Информации о погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС России по Владимирской области отмечает, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 9 человек.Причина пожара устанавливается.Напоминаем, что в случае пожара следует оперативно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области