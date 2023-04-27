Погибших и пострадавших нет. Дознаватель выясняет причину случившегося.

Во Владимире дотла сгорела котельная на улице Фестивальной. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Вечером 26 апреля поступило сообщение о возгорании. На место ЧП прибыли 4 пожарных машины и 9 человек личного состава.«Сообщение о пожаре было поздним, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение объекта по всей площади - 18 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и оборудование», - уточнили в спасательном ведомстве.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель выясняет причину случившегося.