Во Владимире приступили к благоустройству дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Придомовые территории, которые будут ремонтировать, выбирали еще зимой. По итогам

Во Владимире приступили к благоустройству дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Придомовые территории, которые будут ремонтировать, выбирали еще зимой. По итогам голосования в программу попали 35 дворов. На сегодняшний день подрядчики уже приступили к ремонту возле домов на ул. Комиссарова, 35, Безыменского, 11, Октябрьском проспекте, 45, проспекте Строителей, 21, 23, а также в микрорайоне