Во Владимире открылась мастерская для молодых людей с ограниченными возможностями. Инициатор...

Во Владимире открылась мастерская для молодых людей с ограниченными возможностями.Инициатор проекта - общественная организация АРДИ "Свет".Вот уже почти тридцать лет здесь помогают адаптироваться к самостоятельной жизни людям с ДЦП и синдромом Дауна. Постоянных членов организации сейчас около пятисот. Почти все они принимали участие в подготовке нового помещения. Здесь есть все необходимые инструменты для освоения специальных образовательных программ. Ребята обучаются основам домоводства, кулинАрии, столярного и гончарного мастерства, музыки. Учебный инвентарь, а также большая часть расходных материалов приобретены на средства фонда Президентских грантов.Евгений Полищук, священник,член общественной организации АРДИ "Свет":- Ограничения,которые сопровождают инвалида, когда ему недоступны многие культурные мероприятия, закрыты многие общественные пространства нужна своя мастерская. Причем оснащенная по последним основам техники, имеющая специальное оборудование для колясочников,для людей которые могут управлять танком даже не имея конечностей.Любовь Кац, председатель общественной организации АРДИ "Свет":- Главное еще все-равно увидеть в каждом молодом человеке или ребенке талант и нужно раскрыть этот талант, нужно увидеть к чему тянется его душа, к какому виду деятельности,какой трудовой деятельности и тогда все получится.