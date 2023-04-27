Помещение для Ассоциации родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Свет» выделила мэрия.

Во Владимире открыли гончарную мастерскую для инвалидов. Помещение для Ассоциации родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Свет» выделила мэрия.До этого в здании на улице Тракторной царила разруха. С ремонтом помогли неравнодушные жители, сами родители и их дети.Теперь особенные владмирцы смогут познать основы гончарного дела. Инструменты и расходники для мастерской закуплены за счёт фонда Президентских грантов.