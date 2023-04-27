Во Владимире открылись выставки товаров для дома и дачи. В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты...

Во Владимире открылись выставки товаров для дома и дачи.В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области открылись выставки «Зеленая неделя» и «Домашний уют».Саженцы, рассада и хозтовары - все для создания домашнего уюта можно найти на выставке "Зеленая неделя". Организаторы -Торгово-промышленная палата региона и областное Министерство природопользования и экологии. Выставка дает старт дачному сезону.Татьяна Клименко министр природопользования и экологии Владимирской области:- Выставки они каждый год они уникальны, потому что приезжают разные регионы, разные люди представляют разные товары которые они приводят и хотят предложить вниманию жителям и гостям Владимирской области.Очки - от класса "люкс" до недорогих. За считанные минуты здесь можно получить весь комплекс услуг: от бесплатной проверки зрения, до изготовления и выдачи очков. Оправу и линзу поможет выбрать специалист. Линзы представлены в максимально широком диапазоне- от офисных до прогрессивных.Денис Ковчавцев мастер мобильной оптики:- Прогрессивные линзы - это когда две диоптрии. Сверху линзы будут зоны для дали человек смотрит, снизу будет зона для чтения. Очень удобно не надо постоянно менять очки.Когда погода неустойчива и переменчива не обойтись без теплой, практичной одежды. Стильные и удобные куртки, пальто разной длины и размеров от ведущих скандинавских и российских производтелей. Натуральные дышащие ткани, легкие водоотталкивающие материалы. Представлены мужские и женские модели. Каждый покупатель сможет подобрать подходящую для него одежду.Максим Барышев, представитель фирмы по производству одежды:- Много сюрпризов ожидает наших любимых покупателей, например категория "Найдите свой размер" и другие сюрпризы с которыми они смогут ознакомится на выставке. Так что, я думаю, что будет интересно, приглашаем одеваться семьями.Продукция представлена на 1-ом этаже Экспоцентра Торгово-промышленной палаты Владимирской области. Выставка будет работать с 26 по 29 апреля.