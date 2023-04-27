Во Владимире под суд пройдет местный житель за торговлю шпионскими видеокамерами. Управлением...

Во Владимире под суд пройдет местный житель за торговлю "шпионскими" видеокамерами.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 66-летнего владимирца за торговлю спецсредствами для негласного получения информации.По версии следствия, он незаконно сбыл в апреле 2023 года видеокамеры, закамуфлированные под датчик движения. При этом фигурант знал и осознавал, что именно он продает, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Вину он признал полностью и раскаялся.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам региональных УФСБ и УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт технических средств, предназначенных для негласного получения информации", сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en