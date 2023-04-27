Во Владимире прошёл межнациональный поэтический фестиваль Этот День Победы Посвященный 78-й...

Во Владимире прошёл межнациональный поэтический фестиваль "Этот День Победы"Посвященный 78-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войны. Фестиваль организовало управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира. Фестиваль "Этот День Победы" традиционно проходит в областной столице, но в поэтическом формате прошёл впервые. Его участниками стали семьи разных возрастов и национальностей. Они читали стихи о войне и победе.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:Александр Корпилович - начальник управления по работе с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Наши национальные лидеры вместе со своими внуками, а некоторые уже и правнуками, наши ветераны читают очень известные стихотворные строки военного времени на два голоса. Вот в этом, собственно, и заключается смысл этого фестиваля. В финальной его части будет премьера исполнения хрестоматийного произведения Харитонова "День Победы".Со сцены прозвучали стихи русских, армянских, башкирских татарских, еврейских, таджикских и узбекских авторов. Всего в фестивале приняли участие более 10 пар чтецов. Лиана Ахметшина пришла со своим сыном АскАром. Рассказывает: праздник 9 мая для их семьи - святой.Лиана Ахметшина - руководитель башкирской общины Владимирской области - Сегодня мы выбрали стихотворение Мустая Карима - это башкирский поэт, писатель, фронтовик и его стихотворение.- Я ухожу на фронт, товарищи!Аскар Ахметшин - участник фестиваля:- Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Победы!