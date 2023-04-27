Мэрия города Владимира опубликовала график планового ремонта тепловых сетей, во время которого в домах жителей на 2 недели будут отключать горячую воду. Глава областного центра подписал
<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2023-vo-vladimire-so-2-maya-nachnut-otklyuchat-goryachuyu-vodu.html" target="_blank">Во Владимире со 2 мая начнут отключать горячую воду</a> - Мэрия города Владимира опубликовала график планового ремонта тепловых сетей, во время которого в домах жителей на 2 недели будут отключать горячую воду. Глава областного центра подписал
[url=https://33live.ru/novosti/27-04-2023-vo-vladimire-so-2-maya-nachnut-otklyuchat-goryachuyu-vodu.html]Во Владимире со 2 мая начнут отключать горячую воду[/url] - Мэрия города Владимира опубликовала график планового ремонта тепловых сетей, во время которого в домах жителей на 2 недели будут отключать горячую воду. Глава областного центра подписал