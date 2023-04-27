Мэрия города Владимира опубликовала график планового ремонта тепловых сетей, во время которого в домах жителей на 2 недели будут отключать горячую воду. Глава областного центра подписал

Мэрия города Владимира опубликовала график планового ремонта тепловых сетей, во время которого в домах жителей на 2 недели будут отключать горячую воду. Глава областного центра подписал постановление, по которому работы начнутся со 2 мая. Первыми без горячей воды останутся жители улицы Большая Нижегородская. Ремонт теплосетей продлится до 15 сентября. Подробно ознакомиться с графиком отключений вы