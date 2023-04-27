В городе продолжается отбор общественных территорий, которые преобразятся в 2024 году.

Во Владимире за благоустройство улицы Девической проголосовали 2600 человек. В городе продолжается отбор общественных территорий, которые преобразятся в 2024 году.Девическая пока лидирует в опросе с результатом в 2660 голосов. На втором месте расположился сквер в Юрьевце - 2598. Промежуточное третье место - у сквера в районе дома №205 по улице Добросельской (2160).Однако вся борьба ещё впереди. Своё предпочтение можно отдать на сайте 33.gorodsreda.ru или через Госуслуги. Итоги подведут 31 мая.