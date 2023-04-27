С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184945 владимирцев.

Во Владимирской области 27 апреля выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5- в Ковровском, 4 - в Камешковском, по 3 - в Суздальском районах и ЗАТО Радужный, по 2 - в Собинском, Юрьев-Польском, Меленковском и Вязниковском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Гороховецком и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184945 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 52200 заболевших во Владимире, 21904 - в Ковровском районе и 20097 - в Муроме.