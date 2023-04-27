сидит монах и молится, мол, я не грешил нифига и все такое, дай мне, Господи..... И тут время останавливается типа как на паузу нажали, открывается дыра в пространстве, оттуда высовывается сам Гоподь Бог с шестью картами в руке и двумя тузами в рукаве и орет:
- А кто вчера послушницу е%^л?
монах зарделся аки помидор переспелый и принялся оправдываться:
-бес попутал, не виноватый я...
тут Господь оборачивается в дыру и орет туда
- Слышь, Люци, ты этого дебила вчера искушал? НЕТ?! Так и запишем - "П^&дел на Князя Тьмы"
еще анекдот!