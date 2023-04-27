Полиция проводит проверку и разыскивает виновных.

Во Владимирской области браконьеры застрелили беременную лосиху. Преступников разыскивает полиция.Как рассказали в Госохотинспекции, ЧП произошло 25 апреля в районе деревни Юрышки Вязниковского района. На месте преступления найдены два нерождённых детёныша. Убитое животное должно было вскоре родить.Полиция проводит проверку и разыскивает виновных. Имможет грозить до 5 лет колонии. Сейчас охота на парнокопытных запрещена.