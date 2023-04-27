Решение принято госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

Во Владимирской области Дом купца Зворыкина XIX века признан памятником архитектуры. Решение принято госинспекцией по охране объектов культурного наследия.Здание расположено в Муроме на улице Воровского. Первоначально особняк принадлежал мещанину Василию Васильевичу Зворыкину. Позднее в двухэтажке появилась типолитография купца Николая Васильевича Зворыкина. В ней находились две печатные машины и литографический станок. После революции большевики национализировали дом. В 2027 году постройку сдали в аренду заводу имени Шляпникова.