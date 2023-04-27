Во Владимирской области крольчихи организовали настоящие ясли на 20 крольчат. Ясли для кроликов....

Во Владимирской области крольчихи организовали настоящие "ясли" на 20 крольчат.Ясли для кроликов. Умилительным видео из Суздальского района с нами поделилась владелица эко-фермы Татьяна Лапардина.По ее словам, пять самок-кроликов объединили усилия и создали такое "кроличье гнездо", где вместе воспитывают больше двадцати разноцветных малышей разных возрастов. Они нежатся в мамином пуху - крольчихи снимают свой подшерсток, и из шерсти и сена создают гнездышко, где они производят малышей на свет. Получается теплая уютная подушка, где они растут, питаются и спят.