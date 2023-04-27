Во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона, как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки (27 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:15 сл. в городе Владимире;8 сл. в Муромском районе;6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в городе Радужный;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Собинском районе;2 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 945 случаев заболевания.Иллюстрация: ГТРК «Владимир»