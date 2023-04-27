Во Владимирской области марихуану замаскировали под корм для собак, а потом подожгли склад...

Во Владимирской области марихуану замаскировали под корм для собак, а потом подожгли склад наркотиков.В Александровском районе завели уголовное дело в отношении двух наркоторговцев. У злоумышленников изъяли больше двадцати двух килограммов марихуаны и девяносто кустов конопли.- Задержаны за что сотрудниками полиции?- Задержан с мешком корма, в котором предположительно находились наркотики растительного происхождения.Первым оперативники задержали тридцати девятилетнего жителя Московской области. В его багажнике нашли пакет из-под корма для собак - в него было упаковано четыре килограмма марихуаны. В этот же день в частном доме в Александровском районе, откуда выехал первый злоумышленник, правоохранители задержали его младшего товарища - тридцатипятилетнего местного жителя. Мужчина попытался сжечь постройку, в которой находилась конопля, но оперативники вовремя потушили пламя. В сарае обнаружили 90 кустов наркосодержащего растения. Там были созданы все условия: особый температурный режим, нужное освещение, полив. Здесь же были найдены восемнадцать килограммов готовой марихуаны.Ирина Гавриченко, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ УМВД по Владимирской области:- Установлено, что житель Московской области специально приезжал к своему приятелю, чтобы забрать партию наркотических средств для дальнейшей реализации. В настоящее время, следственным отделом УМВД России по Александровскому району в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов выбрана мера пресечения в виде ареста.(Видео: УМВД России по Владимирской области)