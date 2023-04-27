Во Владимирской области на трассе «Кольчугино — Юрьев-Польский» сгорел легковой автомобиль.
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Во Владимирской области на трассе «Кольчугино — Юрьев-Польский» сгорел легковой автомобиль.
Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло минувшей ночью. Вызов поступил в ГУ МЧС России по Владимирской области 26 апреля в 23:54. Стало известно, что горит легковой автомобиль на трассе «Кольчугино - Юрьев-Польский» (15-й км).
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
На момент прибытия специалистов наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Причины произошедшего в Кольчугинском районе пока неизвестны.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!
В случае возгорания звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области