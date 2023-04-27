Во Владимирской области около деревни Юрышки Вязниковского района обнаружены останки беременной...

Во Владимирской области около деревни Юрышки Вязниковского района обнаружены останки беременной лосихи.Двое лосят так и не появились на свет. Но что произошло? От чего погибла лосиха?Инспекция государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области сообщает, что это вопиющий случай браконьерства.Согласно результатам ветеринарного исследования, лосята должны были родиться со дня на день.25 апреля 2023 года о произошедшем было сообщено в органы полиции. Сейчас проводится проверка и поиски виновного.Напомним, что за подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ («незаконная охота»). Ограничения для человека придуманы не просто так! Апрель и май – это время рождения молодняка и выведения животными потомства.Любительская и спортивная охота на лосей в данный период запрещена.Фото: pxfuel.com