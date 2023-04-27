Владимирская область участвует в ежегодной акции «Диктант Победы». Мероприятия традиционно проводится перед Днём Победы.

Владимирская область участвует в ежегодной акции «Диктант Победы». Мероприятия традиционно проводится перед 9 Мая.Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. На это отведено 45 минут. Победители диктанта получат дипломы и смогут оказаться на главном параде в Москве.«Диктант Победы» позволяет не только проверить знания о Великой Отечественной войне, но и даёт возможность узнать новое, так как задания содержат факты, ставшие известными совсем недавно. Акция напоминает обо всех ужасах и тяготах войны, которая затронула каждую семью», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.