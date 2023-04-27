Жители Владимирской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В разных городах региона возложили цветы к памятным обелискам.

Жители Владимирской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В разных городах региона прошли траурные митинги.Страшная авария произошла 37 лет назад - 26 апреля 1986 года. Разрушился четвёртый реактор энергоблока. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.«Наши владимирские парни, наши земляки проявили большое мужество и патриотизм, работая на ликвидации последствий аварии. Они справились с этой бедой, спасли человечество от страшного будущего. К сожалению, с каждым годом этих отважных героев становится все меньше и меньше. В этот день я хотел бы пожелать всем ликвидаторам Чернобыльской аварии благополучия и здоровья. Спасибо Вам за великий подвиг, за то, что Вы защитили нашу планету, что отважно вели бой с невидимым врагом и смогли его укротить», - написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.