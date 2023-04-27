Возбуждены уголовные дела. По подозрению в совершении преступления арестованы двое мужчин.

Во Владимирской области полицейские изъяли 22 кг марихуаны и 90 кустов конопли. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В Александрове полицейские остановили автомобиль, за рулём которого сидел 39-летний житель Подмосковья. В багажнике машины они обнаружили пакет с маркировкой компании, которая производит корм для собак. Внутри упаковки сотрудники МВД нашли «траву».В частном доме, расположенном в Александровском районе, откуда выехал злоумышленник, стражи порядка задержали 35-летнего мужчину. К моменту появления полиции он пытался замести следы и сжечь одну из построек. Однако полицейские подоспели вовремя и не дали вещдокам сгореть. Во время обыска в сарае найдены кусты конопли и мешки с товаром, готовым к употреблению. Экспертиза подтвердила, что силовики изъяли не подорожник, а именно наркотики.Возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта помещены в СИЗО.