Во Владимирской области продолжается регистрация участников предварительного голосования Единой...

Во Владимирской области продолжается регистрация участников предварительного голосования "Единой России".27 апреля - заключительный день подачи документов. И уже сейчас избиратели могут зарегистрироваться на портале "Госуслуги" для голосования на предстоящих праймериз.Предварительное голосование пройдёт с 22 по 28 мая. Во Владимире одним из участников праймериз стал ветеран боевых действий Кирилл Мусатов. С 2014-ого года он- действующий сотрудник силовых структур. В 2022-ом Кирилл Мусатов выполнял боевые задачи в зоне СВО. Он- обладатель медали "За Отвагу", награды - "Участнику специальной военной операции".Кирилл Мусатов, ветеран боевых действий, участник предварительного голосования "Единой России":- Предварительное голосование даёт отличную возможность получить новые знания для самореализации, которые помогут работать на благо нашего герода, области и нашей большой страны. Особое внимание хотелось бы уделить непростой политической ситуации, которая сложилась во всём мире. Особенно хотелось бы обратиться к молодежи. Донести до них, что в сложившейся ситуации правда на нашей стороне и победа обязательно будет за нами.В предварительном голосовании "Единой России" может принять любой желающий. В нашем регионе на праймериз идут представители самых разных профессий. Так, одним из участников стала директор школы № 29 областного центра Екатерина Плышевская.Екатерина Плышевская, директор школы № 29 г. Владимира, участник предварительного голосования "Единой России":- Очень интересуют вопросы, связанные с системой образования, которые есть у нас в городе Владимире, во Владимирской области. Кроме того, я человек беспартийный. Я не являюсь членом партии и мне бы тоже хотелось поучаствовать, и хотелось бы посмотреть, как всё будет выглядеть со стороны беспартийного человека.