Во Владимирской области вновь открылась «Школа фермера». Федеральный образовательный проект...

Во Владимирской области вновь открылась «Школа фермера».Федеральный образовательный проект Россельхозбанка действует при поддержке Министерства сельского хозяйства региона. Обучение будет проходить на базе Владимирского госуниверситета.По итогам отбора конкурсной комиссией во Владимирской области более 60 человек пройдут бесплатные курсы по направлениям «Животноводство», «Сыроделие», «Сельский и агротуризм». Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе пояснил, что участники Школы фермера в течение трех месяцев будут изучать несколько профильных дисциплин — от организации предпринимательской деятельности до бухучета и маркетинга. Блок финансовых дисциплин берут на себя сотрудники Россельхозбанка, отметил Директор Владимирского филиала Александр Плотников. А в качестве практических занятий в Школе фермера предусмотрены мастер-классы на ведущих агропромышленных предприятиях Владимирской области.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Основная задача всего мероприятия — это повышение компетенций по разным направлениям, и повышение статуса фермерства на территории региона. Наши фермеры могут похвастаться определенными успехами, это направление становится всё более и более популярным, всё более молодым. И оборот общий по КФХ региона вырос в 2 раза уже.Слушатели Школы фермера, которые успешно завершат обучение и предоставят свой бизнес-план, получат диплом установленного образца.Наталья Головешкина, Александр Голубев